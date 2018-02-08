СМИ сообщили о крупнейшей утечке исходного кода операционной системы iPhone

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Неизвестные выложили в сеть исходный код программы iBoot, имеющей ключевое значение для устройств на базе iOS, сообщает профильный портал Motherboard.

Код загрузчика iBoot появился в четверг на веб-сервисе GitHub. Это может позволить хакерам взломать iPhone.

"Это крупнейшая утечка в истории", — заявил порталу автор серии книг по операционным системам Mac OSX и iOS Джонатан Левин.

По словам Левина, который участвовал в разработке iBoot, появившиеся в сети коды, судя по всему, подлинные. Другой эксперт также подтвердил порталу эту информацию.

Спустя несколько часов после инцидента Apple направила официальный запрос руководству GitHub с требованием удалить коды. Представитель компании обозначил, что это собственность компании, защищенная авторским правом. Вскоре после этого обращения веб-сервис удалил коды.

iBoot — ключевой компонент операционной системы iPhone, который обеспечивает безопасную загрузку.

Несмотря на то, что программа относится к более старой версии операционной системы iOS 9, часть кода можно использовать в версии iOS 11. Apple редко публикует исходные коды продуктов.

Защита iBoot — одна из первостепенных задач компании. Для тех, кто находит уязвимости в программах, предусмотрено вознаграждение вплоть до 200 тысяч долларов.