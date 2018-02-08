Машина или искусственный человек: ростовский вуз создал "умного" робота

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев — РИА Новости, Иван Капустин. Ученые опорного Донского государственного технического университета Ростова-на-Дону в преддверии Дня науки представили рынку и общественности созданного в вузе "умного" робота. По словам одного из разработчиков, Алексея Кривоносова, Waybot (так зовут робота) был создан с целью попытаться заменить человека в повторяющихся операциях: оплата услуг, консультации, экскурсии, помощь в навигации, печать билетов и фотографий.

Корреспондент РИА Новости понаблюдал за первыми днями жизни робота, стал свидетелем его стремительной карьеры на телевидении и успел получить замечание от Waybot за "чесание языком".

В поисках правды

Первое, что делает Waybot после включения, это протягивает правую руку для знакомства. Проявить вежливость в данном случае ему "подсказал" с помощью компьютера один из разработчиков, но ученый заверил, что, при желании заказчика, здороваться робот сможет самостоятельно. Пока закладывать эту функцию в демонстрационную модель не имеет смысла, так как нет уверенности, что она будет востребована.

Waybot способен плавно перемещаться в пространстве и маневрировать среди большого количества людей. Делать это ему помогает специальная разработанная в вузе трехлучевая платформа на всесторонних колесах (в основных колесах есть еще колеса поменьше). Среди собственных разработок ростовских ученных также дизайн робота, приводы (механизм для приведения в действие оборудования по управлению технологическими процессами), электроника, программное обеспечение.

"Для этого прототипа мы разработали вопросно-ответную базу, простая база вопросов и ответов. Но в разработке нейросетевая функция, когда робот сможет "задумываться" над тем, что он говорит на основании других моделей и сценариев его общения или эмоционального характера", — рассказывает руководитель проекта по созданию робота Даниил Панченко.

Спустя несколько минут разговора с разработчиком Waybot повел себя уже не так тактично, как при знакомстве, и покинул нашу компанию со словами: "Некогда языком чесать, пойду искать правду на деле". Робот может не только воспроизводить заложенные в него ответы. Его вопросно-ответная система работает на рекуррентной нейронной сети. Проще говоря, у Waybot есть интеллект.

"У него действительно есть интеллект, нейросеть, он пополняет свою базу сам. Можно заранее загрузить в него текст, хоть книгу. Нейросеть сама его обработает, и если увидит взаимосвязь между словами, то может отвечать. Каждый раз он обучается", — объясняет другой разработчик Алексей Кривоносов.

© Фото : Иван Капустин Робот Waybot © Фото : Иван Капустин Робот Waybot

Работа на телевидении

Созданный совсем недавно Waybot уже на этой неделе попробовал в себя в роли со-ведущего на государственной телерадиокомпании "Дон-ТР" в Ростове-на-Дону. Тема выпуска программы была ему очень близка — искусственный интеллект. Корреспондент РИА Новости побывал в студии во время записи программы.

Робот сперва не показывался в кадре, но после небольшой паузы телеведущей, показался в студии и поприветствовал свою коллегу и телезрителей канала.

"Добрый вечер, телезрители. Я разработан студентами ДГТУ, предназначен для работы в местах повышенного скопления людей, чтобы помогать им", — такими были первые слова Waybot на телевидении.

После этого роботу доверили представить гостя студии, а в самом конце интервью Waybot подсказал, по какому маршруту собеседнику телеведущей удобнее всего будет вернуться на работу. Несмотря на небольшое количество реплик, оператор довольно много раз переводил камеру на "умного" робота, который периодически приветствовал телезрителей своей рукой, вертел головой в разные стороны, перемещался по студии, а также иногда "моргал" электронными "глазами".

В качестве одного из достоинств созданного в ДГТУ робота разработчики как раз и отмечают его эмоциональность. Waybot умеет придавать своему поведению эмоциональную окраску для "создания у пользователя дружелюбного восприятия". Например, его электронные "глаза" принимают форму двух сердец, как у влюбленных персонажей какого-нибудь мультфильма.

© Фото : предоставлено пресс-службой ДГТУ Робот Waybot © Фото : предоставлено пресс-службой ДГТУ Робот Waybot

Уже есть заказы

В ДГТУ отмечают, что на робота уже есть первые заказы. В мае 2018 года Waybot будет проводить экскурсии по центру истории опорного университета, а за месяц до этого будет готова первая модель по заказу ростовского зоопарка. Всего с зоопарком подписан протокол на четырех роботов.

"Ростовский зоопарк планирует приобретение 4 роботов для печати при их помощи входных билетов в зоопарк, что со временем может полностью заменить функционал привычных касс", — поясняют в вузе.

Разработчики осторожно говорят, что идут переговоры с авиакомпаниями и несколькими потенциальными клиентами в Москве, не называя конкретных заказчиков. Как пояснила агентству представитель недавно построенного аэропорта Платов в Ростовской области Ольга Ладейщикова, предложение об использовании робота в аэропорту поступало, но о конкретных решениях пока говорить рано.

"У нас есть предложения от них, но пока результатов нет вообще. Данное предложение мы пока не приняли в активную работу, пока преждевременно о чем-то говорить", — сказала она.

Разработчики отмечают, что Waybot может быть использован в маркетинговых целях для рекламы брендов, также он может встречать или сопровождать людей, предоставлять необходимую информацию. Созданный в ДГТУ робот может автоматизировать действия по выдаче талонов электронной очереди, печати билетов, посадочных талонов в аэропорту.