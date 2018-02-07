Проект устройства для "разгона" 3D-принтера победил на Startup Tour в Перми

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Проект экструдера – прибора, служащего для придания формы изделию при печати в 3D-принтере, победил в региональном этапе крупнейшего в России проекта для стартапов Open Innovations Startup Tour в Перми, говорится в сообщении пресс-службы Фонда Сколково, одного из организаторов конкурса.

Open Innovations Startup Tour – совместный региональный тур институтов развития, организованный при поддержке правительства РФ в целях развития инновационного предпринимательства в России. Тур включает конкурс технологических проектов, образовательную и конференционную части. Тур проводится с 2011 года, в этом году он пройдет в 11 городах России.

Разработка группы пермских инноваторов совместима с большинством принтеров и позволяет печатать изделия из керамики, пластика и прочных металлов в разы быстрее, чем аналоги.

"Разрабатываемый экструдер может применяться в различных отраслях промышленности для производства конечных изделий из композитных материалов или высокотемпературных инженерных пластиков. Кроме того, он может использоваться для печати всевозможных креплений или деталей, которые тяжело создавать "традиционными" способами, сохраняя необходимые прочностные характеристики", — приводятся в сообщении слова руководителя проекта Евгения Матвеева.

Инноваторы из Перми вместе с еще двумя победителями в других направлениях получили право представить свой проект на крупнейшей в СНГ конференции технологических предпринимателей Startup Village.

"В ближайшее время мы планируем запустить пилотный проект по печати деталей на "ОДК-Сатурн" (входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации), а также на предприятии "Русская Механика". Другим интересным применением нашей разработки может стать создание медицинских тренажеров совместно с научным коллективом пермской Государственной медицинской академии", — добавил разработчик.