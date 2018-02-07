СМИ: в Китае полиция задержала более 30 человек с помощью "умных очков"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Полиция китайской провинции Хэнань задержала более 30 человек при помощи нового типа "умных очков", сообщает газета Global Times.

Как передают китайские СМИ, семь человек были задержаны по подозрению в участии в похищении и бегстве с места ДТП. Также были задержаны 26 человек за использование поддельных документов.

Представитель местного подразделения по обеспечению общественной безопасности Чжанг Сяолэй сообщил, что информацию, полученную с помощью очков, сравнят с данными из базы. По его словам, благодаря новой технологии, которую используют полицейские, для распознавания лиц необходимо только одно изображение лица подозреваемого. Ранее правоохранительным органам нужно было получить несколько изображений с разных углов.

По данным СМИ, полицейские в "умных очках" следят за входами восточного вокзала Чжэнчжоу с прошлого четверга в связи с увеличением пассажиропотока перед китайским Новым годом. Ожидается, что число пассажиров в день может достигнуть 90 тысяч.