Эксперты обнаружили новую угрозу для гаджетов на базе Android

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Эксперты по кибербезопасности обнаружили новый вредоносный ботнет, атакующий устройства на базе операционной системы Android. Об этом сообщает портал Bleeping Computer.

Сеть ботов нацелена на поиск открытых портов отладки. В их числе порт 5555, который используется одним из важнейших интерфейсов ОС Android Debug Bridge, предоставляющим доступ к важным функциям. Попадая на устройство, вирус использует его мощности для майнинга криптовалюты Monero.

Программа, прозванная ADB.miner, заимствует компоненты кода у ботнета Mirai, считающегося самым большим в мире.

По данным компании Qihoo 360, разрабатывающей антивирусное ПО, уже заражены более семи тысяч гаджетов, в основном, пользователей из Китая и Южной Кореи. Под угрозой оказались все виды устройств на базе Android — от смартфонов до телевизоров и другой "умной" техники.

В декабре специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили вирус, который также добывает криптовалюту Monero, выводя из строя смартфоны. Как отметили в компании, заражение устройств происходит при переходе на рекламные сайты злоумышленников. Чаще всего это баннеры по установке антивирусов или приложения "для взрослых".