Медведев заявил о необходимости усиления кибербезопасности

АЛМА-АТА, 2 фев — РИА Новости. По мере развития цифровых технологий — сервисов и услуг — нужно решать вопросы противодействия хакерским и террористическим атакам, кибермошенничеству, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, острым является вопрос информационной безопасности, в том числе сохранности и правомерного использования личных, коммерческих и государственных данных.

"На повестку дня выходит вопрос информационной безопасности — сохранение личных данных, коммерческих, государственных. Я недавно выступал на конференции в России, на которой говорил о том, что само понятие частной жизни будет ставиться на второй план, это меняет традиционный уклад жизни. Я не уверен, что люди к этому готовы — свидетельство этому постоянные скандалы, которыми сопровождается внедрение современных технологий. Поэтому все равно по мере развития технологий нам нужно решать вопрос противодействия хакерским атакам. Я еще говорю и про кибермошенничество и террористическую деятельность", — сказал Медведев, выступая на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации".