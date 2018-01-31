В России создадут компьютер для военных с отечественной "начинкой"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Концерн "Алмаз-Антей" создаст персональный компьютер с отечественной "начинкой" для российских военных и спасателей, сообщает предприятие в среду.

"Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры (входит "Алмаз – Антей") завершает работы по созданию отечественного персонального компьютера, разработанного на элементной базе российского производства", — говорится в сообщении.

По словам гендиректора "Алмаз-Антея" Яна Новикова, которые приводятся в сообщении, российская "начинка" полностью исключит любое теоретически возможное постороннее влияние на работу этого компьютера. Он отметил, что холдинг рассчитывает на интерес к новой разработке со стороны Минобороны и МЧС России.

Концерн ВКО "Алмаз — Антей" — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. Начиная с 2014 года холдинг регулярно занимает 11-е место в рейтинге Defense News 100 крупнейших компаний мирового ОПК, среди которых: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman, BAE Systems, Thales, EADS, IAI. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.