СМИ: в США начали расследование против Apple после скандала с батареями

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржами США ведут расследование в отношении корпорации Apple из-за скандала с замедлением работы ряда моделей iPhone. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, американские власти подозревают, что компания, исказив данные о производительности ряда старых моделей смартфонов, могла нарушить законы о раскрытии информации. Кроме того, проверяющие органы полагают, что своими действиям Apple могла вводить в заблуждение инвесторов.

Ранее Apple призналась, что вышедшее около года назад обновление iOS 10.2.1 снижает производительность моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE ради увеличения продолжительности работы батареи и решения проблем с внезапными отключениями смартфонов. В компании принесли извинения и пообещали предоставлять пользователям больше информации о состоянии аккумуляторов.