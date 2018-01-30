Дома в Дубае будут снабжать электричеством, полученным из мусора

ДУБАЙ, 30 янв — РИА Новости. Муниципалитет Дубая запустил крупный проект по переработке мусора в электроэнергию Waste to Energy (WTE), его мощности хватит, чтобы обеспечивать "чистой энергией" по 120 тысяч домов в год, сообщает издание Khaleej Times.

В год в рамках проекта будет перерабатываться 1,82 миллиона тонн отходов, технология позволит вырабатывать 171 мегаватт электричества. Этого хватит, чтобы год обеспечивать "чистой энергией" 120 тысяч домов. Как пишет издание, этот объем мог бы целый год покрывать потребности в электроэнергии двух тысяч таких небоскрёбов, как башня Бурдж Халифа (ее высота составляет 828 метров, это самое высокое сооружение в мире).

Проект будет завершён до 2020 года. Он входит в ряд инициатив по реализации Стратегии чистой энергии Дубая, согласно которой к 2050 году 75 процентов общей выходной мощности города-эмирата будет обеспечиваться из экологически чистых источников энергии.