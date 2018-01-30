СМИ узнали цену нового смартфона Samsung Galaxy S9

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Стартовая цена флагманского смартфона Samsung Galaxy S9 будет немного выше предшественника — Galaxy S8, пишет южнокорейское издание ETNews.

В Южной Корее новинка будет стоить в районе 890-935 долларов, тогда как за предыдущую модель покупателям приходилось платить около 875 долларов.

Ранее в Сети появились изображения передней части смартфонов Galaxy S9 и S9 Plus. Их опубликовал портал Venture Beat.

​На изображениях видно, что оба смартфона получат схожий дизайн — безрамочный Infinity Display с соотношением сторон 18:9, набор сенсоров и камер для селфи и биометрической разблокировки, отсутствие кнопки Home. Аппараты будут отличаться размером дисплея Super AMOLED: S9 будет оснащён 5,8-дюймовым экраном, а S9+ — дисплеем на 6,2 дюйма. Основная камера на 12 мегапикселей получит изменяемую апертуру (f/2,4 — f/1,5) и возможность скоростной съемки (480 кадров в секунду).

Samsung представит флагманы Galaxy S9 и S9+ 25 февраля — за день до старта выставки Mobile World Congress в Барселоне.