Медведев призвал разработать связь 5G

ГОРКИ, 26 янв — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо уже сейчас начать подготовку инфраструктуры для запуска мобильной связи пятого поколения (5G) и задуматься о частотном диапазоне, который надо будет выделить для этих сетей.

"Важная тема, сложная и дорогостоящая в целом, но действительно важная — создание инфраструктуры для сетей мобильной связи пятого поколения. Ожидается, что полосы радиочастот и международные стандарты будут утверждены в 2019 году. Но в целом более и менее понятно, как все будет развиваться, уже сейчас", — сказал Медведев на совещании о мерах по расширению доступа к услугам связи.

По его словам, во всем мире поставщики оборудования и операторы уже начали готовиться к внедрению связи 5G.

"В России некоторые компании также пытаются тестировать эту технологию. К 2020 году картина будет уже ясной. Значит, нужно задуматься заранее о частотном диапазоне, который предстоит выделить для запуска сетей пятого поколения", — добавил премьер.