Nokia работает над устройством, способным предсказать появление рака

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Генеральный директор Nokia Раджив Сури рассказал о разрабатывающемся в компании браслете, который сможет предсказывать рак за несколько месяцев до его появления. Об этом бизнесмен заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает телеканал CNBC.

Выступая на экономическом форуме в Швейцарии, Сури поделился своим видением будущего медицины, включая использование портативных сканнеров, 5G-связь и телемедицину.

"С помощью этого можно будет предотвратить болезнь, и мы думаем, что с помощью биомаркеров можно будет предсказать рак за несколько месяцев до его появления. Каждый месяц и каждый день важны для больного раком", — заявил он.

По словам генерального директора компании, ведется разработка браслета, который сможет сканировать определенную информацию, например, содержание в крови холестерина, сахара или молочной кислоты. Бизнесмен считает, что это "заполнит пустоту" между наблюдениями у врача и предоставит медикам непрерывный доступ к данным о пациенте.

Также Сури выразил уверенность, что с появлением 5G-связи станет возможной дистанционная хирургия, поскольку в обмене информацией практически не будет задержки.

"Представьте, что врач из Чикаго делает операцию кому-то на Тайване, используя робота. Ему понадобится немедленный отчет о происходящем", — сказал он.

Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.