У России достаточно ПО для успешной замены Microsoft, считает Клименко

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Россия обладает достаточным количеством программного обеспечения (ПО), которое может заменить продукты американской компании Microsoft в стране; есть успешные примеры замещения импорта, рассказал РИА Новости советник президента РФ по интернету Герман Клименко.

В понедельник агентство Рейтер написало, что два официальных российских дистрибьютора Microsoft — Merlion и RRC — ввели ограничения на продажу ее программных продуктов для более чем 200 российских компаний из-за санкций. Во вторник глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что российское ПО способно полностью заменить продукты Microsoft, при этом сама американская компания может потерять миллиарды долларов из-за ограничений.

"Процесс импортозамещения в РФ идет давно. У нас есть реестр отечественного ПО, там более 4 тысяч продуктов. У нас есть одна служба, полностью перешедшая на ОС "Гослинукс" с Microsoft — Федеральная служба приставов. Я был в Крыму на днях…. Они провели колоссальную работу, находясь под санкциями, у них внутри нет Microsoft, естественно. Есть Минсельхоз, который в этом году собирается перейти на разработки компании "Ред Софт". Это доказывает, что мы можем", — сказал Клименко.

"Другой вопрос, что в регионах очень оно (импортозамещение — ред.) идет таким, я бы сказал, неудовлетворительным темпом. Спасибо коллегам (Microsoft — ред.), что не забывают о том, что нам надо двигаться в этом направлении", — добавил собеседник агентства.