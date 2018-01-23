ДАВОС, 23 янв — РИА Новости. Российское программное обеспечение (ПО) способно полностью заменить продукты Microsoft, при этом сама американская компания может потерять миллиарды долларов из-за ограничений на покупку ее ПО российскими компаниями из санкционного списка США, заявил журналистам глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

В понедельник агентство Рейтер написало, что два официальных российских дистрибьютора Microsoft — Merlion и RRC — ввели ограничения на продажу ее программных продуктов для более чем 200 российских компаний из-за санкций.

"Я считаю, что российское ПО может полностью заменить. Это, конечно, потребует дальнейших инвестиций и дальнейшей доработки. Но такие примеры политически мотивированных санкций, прежде всего, ударяют по самой американской экономике", — сказал Никифоров, комментируя сложности с покупкой у российских компаний программного обеспечения компании Microsoft и возможности ее замены на российское ПО.

"Такие примеры политически мотивированных санкций, я считаю, прежде всего, ударяют по самой американской экономике. Чем это закончится? Закончится тем, что компания Microsoft потеряет практически полностью рынок в несколько миллиардов долларов с точки зрения корпоративных и государственных элементов в нашей стране", — отметил министр.

И вопрос, по его словам, не только в стоимости лицензий ПО, но и в других услугах, которые оказываются американской компанией в России.