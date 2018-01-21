Apple пообещала обменять iPhone 6 Plus на улучшенную модель, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В США компания Apple начала бесплатно обменивать iPhone 6 Plus на смартфоны другой модели — iPhone 6s Plus, пишет MacRumors со ссылкой на документ, разосланный авторизованным сервисным центрам.

Отмечается, что такая услуга возможна при обращении в сервисный центр с какой-либо проблемой, в том числе касающейся замены батареи до марта 2018 года.

По данным издания, компания перестала производить iPhone 6 Plus и запчасти для него. Журналисты предположили, что решение Apple о замене смартфонов может быть связано с тем, что пользователи стали чаще обращаться по поводу замены аккумуляторов, которых больше нет в сервисных центрах.

Ранее Apple публично признала, что намеренно замедляет работу iPhone 6, 6S и SE, уверяя, что тем самым стремится продлить срок их службы в условиях износа аккумулятора.

Пользователи по всему миру отреагировали на эту информацию судебными исками, после чего корпорация приняла решение снизить стоимость замены батарей для старых моделей iPhone.