Аналитик предсказал скорое снятие iPhone X с производства

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Компания Apple может снять с производства iPhone X уже этим летом из-за низкого спроса в Китае. Сообщает портал Macrumors, ссылаясь на отчет аналитика компании KGI Securities Минг-Чи Куо.

По прогнозу эксперта, за первую половину 2018 года корпорация поставит 31 миллиона устройств вместо ожидаемых 50 миллионов. Всего компании удастся продать 62 миллиона устройств вместо планируемых 80 миллионов, говорит Минг-Чи Куо.

По мнению аналитика, iPhone X разочаровал многих китайских пользователей своим сравнительно небольшим экраном и полоской в верхней части дисплея, которая не совместима со многими популярными в КНР приложениями. Кроме того, китайцев отпугнула высокая стоимость устройства.

При этом эксперт отмечает, что общий объем продаж смартфонов Apple за первую половину этого года покажет рост в 5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Ранее эксперты компании KGI Securities сообщали, что в 2018 году Apple может выпустить три новых смартфона на базе iPhone X. По прогнозам, у двух новых моделей будут OLED-дисплеи с диагоналями 5,8 и 6,5 дюйма (с разрешениями 458 и 480-500 пикселей на дюйм соответственно), у третьей — LCD-дисплей с диагональю 6,1 дюйма (320-330 пикселей на дюйм).