В США создали компьютер, который помещается в карман

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Американская компания Q-Stick создала миниатюрный компьютер, размеры которого сопоставимы с обычным брелоком. Характеристики устройства приводятся на сайте Q-Stick.
Мини-гаджет позволяет превратить любой телевизор в персональный компьютер, запустив на нем операционную систему Windows, Android или Linux менее чем за семь секунд.
It's possible with #Affordable and #Amazing #QStick.https://t.co/We1Ixh0TOt#FridayFeeling pic.twitter.com/GpwrxSIdjF— Q-Stick (@BestQstick) 19 января 2018 г.
Устройство доступно в базовой комплектации и версии Pro. Гаджет поддерживает графику Intel HD, а также потоковое вещание в разрешении 4К. Кроме того, компьютер оснащен восемью гигабайтами оперативной памяти, Bluetooth 4.1, WiFi, несколькими USB-разъемами, а также слотом для карты памяти.
В продаже присутствуют модели Q-Stick с черным корпусом, синими и красными элементами на выбор. Приобрести компьютер можно на краудфандинговом сервисе IndieGoGo: стоимость базовой версии составит 129 долларов (7300 рублей. — Прим. ред.), а Blaze Pro обойдется покупателям в 179 долларов (10129 рублей. — Прим. ред.). Модель доступна