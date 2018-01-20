Разработчик рассказал, как Кадыров принес популярность приложению Mylistory

ГРОЗНЫЙ, 20 янв – РИА Новости. Разработчик нового отечественного приложения Mylistory, в котором после блокировки своего аккаунта в Instagram зарегистрировался глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказал, что за считанные часы после этого его сеть стала популярной и приобрела десятки тысяч подписчиков.

Профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать 23 декабря. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 в Instagram сообщалось, что она недоступна. Роскомнадзор сообщил, что направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов политика в соцсетях. Позже Facebook подтвердил, что причиной блокировки стало внесение Кадырова в санкционный список США.

"Это был самый обычный день, мы с товарищами по команде сидели в своей комнатушке, работали над приложением, когда я увидел, что счетчик начал кружиться с бешеной скоростью. За несколько минут зарегистрировались тысячи пользователей. Мы не могли понять, что происходит. Оказалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров зарегистрировался в нашей сети, и не только зарегистрировался сам, но и открыто призвал других сделать то же самое", — рассказал журналистам разработчик Магомед Эсханов.

Он подчеркнул, что глава Чечни сделал для них то, что не могли бы сделать десятки инвесторов.

"Он поверил нам, мы с ребятами были потрясены до глубины души и безмерно благодарны ему за такое доверие", — подчеркнул Эсханов, добавив, что его команда приложит мТекстыаксимум усилий, чтобы оправдать его.

Он отметил, что до этого у приложения было несколько тысяч пользователей, и их команду посещала мысль, что когда-нибудь, возможно, Кадыров тоже станет их пользователем.

"Мы понимали, что он является топовым блогером, популярного не только в России, но и за рубежом. Я был его подписчиком в Instagram и отслеживал его публикации. Естественно, такой человек не мог не вызывать наше уважение", — заметил Эсханов, добавив, что уже покинул Instagram. Он сказал, что не знаком лично с главой республики и встречаться с ним ему пока не доводилось.

"Я думаю, что эта встреча, возможно, когда-то состоится, но мне лично никто из его представителей каких-либо задач не ставил", — отметил разработчик.

Он сообщил, что один раз звонили из администрации главы Чечни, после того как Кадыров стал их пользователем, интересовались, сможет ли приложение выдержать нагрузки, если количество пользователей достигнет высоких цифр.

"Мы готовы к этому, только за два дня после регистрации главы Чечни у нас появилось свыше 100 тысяч пользователей", — заметил Эсханов.