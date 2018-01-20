WhatsApp запустил версию мессенджера для деловых переписок

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. На платформе Android запущено бесплатное приложение WhatsApp Business. Об этом сообщается в блоге разработчиков мессенджера.
Главное отличие новинки от стандартной версии WhatsApp заключается в возможности создавать бизнес-профили. В аккаунте предприниматели могут указать отрасль, в которой работает их компания, перечень оказываемых услуг, адреса и контакты.
Для верификации профиля указанный в нем номер телефона должен совпадать с номером компании, отмечается в релизе.
Пока приложение доступно только для пользователей из Индонезии, Италии, Мексики, Великобритании и США, однако разработчики обещают расширить географию мессенджера в ближайшие недели.
WhatsApp Business launches officially for Android in Indonesia, Italy, Mexico, the UK, and the USA https://t.co/3AAlvqi0GX pic.twitter.com/4VT7XW5nyQ— Android Police (@AndroidPolice) 18 января 2018 г.