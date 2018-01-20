В России резко снизились цены на флагманский смартфон Samsung

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Цены в России на флагманский смартфон Samsung Galaxy Note8, представленный в середине августа 2017 года, снизились на треть. К такому выводу пришли эксперты Hi-Tech Mail.Ru.

В сентябре, когда смартфон поступил в продажу в России, рекомендованная розничная цена составила почти 70 тысяч рублей за версию с объемом памяти 64 ГБ. Теперь средняя стоимость устройства составляет 45 тысяч.

Ранее Samsung Galaxy Note 8 занял второе место рейтинге лучших смартфонов под управлением Android по версии портала Android Authority. В тестировании оценивались технические параметры, скорость работы, возможности аккумулятора, цена, а также работа камеры.