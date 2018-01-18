Владельцы iPhone смогут самостоятельно отключать замедление смартфонов

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Грядущее обновление операционной системы позволит владельцам iPhone отключить функцию замедления работы смартфонов, сообщил глава корпорации Apple Тим Кук.

По его словам, в компании прислушались к словам пользователей, отреагировавших на подобный контроль их гаджетов. В связи с этим владельцам iPhone не только дадут возможность приобрести сменную батарею по более низкой цене, но и позволят следить за ее "здоровьем".

"Все очень прозрачно. Мы не делали такого прежде. Мы будем сообщать, что немного снижаем производительность, чтобы избежать внезапной перезагрузки, и, если вам это не нравится, вы можете отключить это", — рассказал Кук в интервью телеканалу ABC, добавив, впрочем, что не рекомендует отказываться от этой опции.

Кук предположил, что разъяснения Apple, когда функция замедления вводилась в действие, оказались недостаточно понятными для пользователей. Но при принятии любого решения Apple ставит во главу угла клиента, подчеркнул он.

"Мы искренне извиняемся перед всеми, кто думает, что у нас была какая-либо другая мотивация", — отметил предприниматель.

В минувшем декабре Apple впервые публично признала, что намеренно замедляет работу iPhone 6, 6S и SE, уверяя, что это продлит срок их службы в условиях износа аккумулятора. Пользователи отреагировали на эти меры неоднозначно, во Франции прокуратура начала расследование, в США, Канаде и Израиле были поданы судебные иски.

Кроме того, на днях стало стало известно, что в районные суды Москвы поступило семь исков к Apple с требованием выплатить компенсации за умышленное замедление старых моделей iPhone.