МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владельцы iPhone обнаружили ошибку в системе, которая позволяет удаленно блокировать чужие смартфоны на iOS 10 и 11, сообщает 9to5Mac.

👋 Effective Power is back, baby!



chaiOS bug:

Text the link below, it will freeze the recipient's device, and possibly restart it. https://t.co/Ln93XN51Kq



⚠️ Do not use it for bad stuff.

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thanks to @aaronp613 @garnerlogan65 @lepidusdev @brensalsa for testing! — Abraham Masri (@cheesecakeufo) 16 января 2018 г.

​Если отправить на iPhone сообщение со специальной ссылкой, смартфон зависает и перестает реагировать на любые нажатия.

Разблокировать гаджет можно посредством перезагрузки. Повторная отправка сообщения снова выключит смартфон.

Точно таким же образом можно заблокировать компьютеры Mac.

С подобными сообщениями, которые удаленно перезагружают смартфоны, пользователи iPhone сталкивались и раньше. Тогда в Apple посоветовали не открывать сообщение, а попросить Siri ответить на него и затем удалить.