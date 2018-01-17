МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владельцы iPhone обнаружили ошибку в системе, которая позволяет удаленно блокировать чужие смартфоны на iOS 10 и 11, сообщает 9to5Mac.
👋 Effective Power is back, baby!— Abraham Masri (@cheesecakeufo) 16 января 2018 г.
chaiOS bug:
Text the link below, it will freeze the recipient's device, and possibly restart it. https://t.co/Ln93XN51Kq
⚠️ Do not use it for bad stuff.
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thanks to @aaronp613 @garnerlogan65 @lepidusdev @brensalsa for testing!
Если отправить на iPhone сообщение со специальной ссылкой, смартфон зависает и перестает реагировать на любые нажатия.
Точно таким же образом можно заблокировать компьютеры Mac.
С подобными сообщениями, которые удаленно перезагружают смартфоны, пользователи iPhone сталкивались и раньше. Тогда в Apple посоветовали не открывать сообщение, а попросить Siri ответить на него и затем удалить.