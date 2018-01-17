Новый вирус-шпион крадет сообщения из WhatsApp и записывает разговоры

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила новый вирус для устройств Android, который может красть сообщения из мессенджера WhatsApp, говорится в исследовании компании.

Речь идет о вирусе Skygofree, распространяющегося через поддельные сайты крупных сотовых операторов, на которых пользователям предлагают установить "ускоритель интернет-подключения".

"Skygofree — один из самых мощных шпионских инструментов, которые мы когда-либо видели для этой платформы", — отметили аналитики.

Как пишут эксперты, программа-шпион может делать запись разговоров, красть СМС и сообщения из WhatsApp, данные GPS и события из календаря, а также записывать звук, когда зараженное устройство находится в определенном месте. Кроме того, вирус позволяет подключать устройства к Wi-Fi-сетям, которые также контролируют злоумышленники.

Согласно исследованию, Skygofree активно распространялся с 2015 года. В последний раз, по данным "Лаборатории Касперского", домен для его распространения был зарегистрирован 31 октября прошлого года. При этом заражению подверглись только устройства в Италии. Эксперты уверены, что разработчики вируса также находятся в Италии.