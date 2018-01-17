В России изобрели установку, которая удвоит эффективность теплиц

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сотрудники и студенты Донского государственного технического университета разработали установку для интенсивной подготовки семян к проращиванию в теплицах. Устройство создает оптимальные условия для быстрого прорастания семян, позволяя на выходе получать сильные и жизнестойкие растения. По мнению экспертов, изобретение может увеличить урожайность более, чем в два раза.

Новая установка имитирует условия прорастания семян благодаря светодиодным матрицам с различными световыми спектрами. Условия освещения меняются в соответствии с ключевыми параметрами: температурой, влажностью и длительностью воздействия.

"Инновация нашей разработки состоит в том, что стимулирующий эффект создают переменные режимы освещения при помощи светодиодной матрицы. Она позволяет регулировать интенсивность, видимую и инфракрасную части светового спектра", – рассказал один из создателей, заведующий кафедрой "Автоматизация производственных процессов" ДГТУ Александр Лукьянов.

По словам ученого, такая интенсификация подготовки семян серьезно сократит вегетационный срок возделывания и поможет максимально эффективно использовать площади теплиц.

"К примеру, если стандартная теплица с искусственным микроклиматом дает 3-4 урожая томатов в год, то благодаря нашей разработке выращивание томатов может быть всесезонным. Это, соответственно, даст до 6-8 урожаев за год. Таким образом, эффективность теплиц повышается более, чем в два раза", – заявил Александр Лукьянов.

Установка на 90% собрана из отечественных материалов, а ее рыночная стоимость, по оценке создателей, не превысит 10 тысяч рублей. Устройством уже активно заинтересовался ряд донских компаний и тепличных хозяйств Ростовской области.

Разработка ДГТУ является частью масштабного проекта "Создание высокотехнологического производства масштабируемых комплексов внесезонного интенсивного агрокультивирования с высокой степенью автоматизации и автономности".

За первый год работы команде ДГТУ удалось изготовить полнофункциональный макет установки. Впоследствии коллектив одержал победу на конкурсе инновационных проектов "Лидер технологий", а также представил свое изобретение на выставке "Вузпромэкспо".

Уже с января 2018 года ученые намерены подробно исследовать воздействие различных режимов на разные виды семян: для каждой культуры в соответствии с сортовыми признаками подберут оптимальные условия прорастания.



