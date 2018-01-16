Сибирские ученые научили квадрокоптеры сопровождать движущийся объект

НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИА Новости. Сотрудники Института автоматики и электрометрии СО РАН (ИАиЭ СО РАН) разработали метод, позволяющий беспилотному летательному аппарату сопровождать движущийся объект, сообщает во вторник издание СО РАН "Наука в Сибири".

Перед учеными стояла задача научить квадрокоптер следовать траектории, заданной некоторой виртуальной целью в пространстве, например, другим беспилотником — лидером в группе одинаковых устройств. Созданный метод позволяет дрону выбирать нужную скорость в нужном положении, что помогает исключить перегрузки, из-за которых аппарат может вылететь за пределы своей траектории.

"Квадрокоптер получает координаты цели и строит маршрут на основе этих данных. Дрону достаточно определить всего два параметра: дальность объекта (он отслеживает ее с помощью камеры или лазерного сенсора) и угол относительно вектора движения цели. Это похоже на группу самолетов: летчик видит ведущего и ориентируется, в каком положении должен находиться", — приводятся в сообщении слова научного сотрудника института Константина Котова.

В ИАиЭ СО РАН отмечают, что на подобных модельных задачах ученые отрабатывают алгоритмы управления квадрокоптером: учат беспилотные аппараты осуществлять взлет и посадку или двигаться по заданной траектории. Также специалисты проверяют работоспособность системы управления в присутствии шумов и других помех.

В институте также работают и над другими задачами, связанными с полетом квадрокоптеров. Например, специалисты решают проблему транспортировки подвешенного к дрону объекта. Это важно, в частности, для геологов, которые исследуют территорию с помощью беспилотников и переносят на них магнетометр, позволяющий точно и быстро измерять магнитное поле Земли. Аппарат во избежание помех должен находиться довольно далеко от корпуса дрона, но не раскачиваться. Также ученые обучают квадрокоптеры облетать определенную территорию по заданному временному интервалу.