"ВКонтакте" заявила, что ведет работу по лицензированию контента

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте", которую власти США внесли в список сайтов, нарушающих права собственности, заявляет, что уже подписала соглашения с рядом крупнейших правообладателей и продолжает активную работу по лицензированию аудио- и видеоконтента.
"Мы продолжаем работу над подписанием соглашений с неохваченными предыдущими договоренностями правообладателями", — отметили в компании.vk.com/dmca. Разбором запросов занимается специальная служба модерации. "Мы оперативно помогаем ограничить доступ к спорному контенту, если доказано наличие прав на него", — заверили в "ВКонтакте".
Ранее в субботу стало известно, что, согласно докладу торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, власти США внесли российскую социальную сеть "ВКонтакте" в список сайтов, нарушающих права собственности, несмотря на предпринятые усилия со стороны руководства компании. В документе отмечается, что, несмотря на позитивные моменты, "VK … остается очагом противоправной деятельности, киноиндустрия США сообщает об обнаружении тысяч пиратских файлов ежемесячно".