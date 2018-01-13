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Технологии

России нужна нацпрограмма по разработке суперкомпьютеров, считают эксперты

04:0513.01.2018
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКомпьютер. Архивное фотоКомпьютер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия на сегодняшний день значительно отстает от других стран в разработке и производстве суперкомпьютеров, для развития этой отрасли необходима национальная программа, рассказали РИА Новости участники рынка.

Кибербезопасность. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Суперкомпьютер — это специализированный высокопроизводительный компьютер, благодаря своим техническим параметрам и скорости вычислений он превосходит большинство существующих в мире компьютеров.

Такие суперкомпьютеры способны обрабатывать большие объемы данных. Они используются в основном для предсказаниях погоды, поиска новых лекарств, создания новых автомобилей и самолетов, моделирования свойств материалов, а в последнее время — и для создания различных решений на основе искусственного интеллекта.

Согласно последнему рейтингу топ-500 суперкомпьютеров в мире, российские разработки заняли лишь три места — 63-ю, 227-ю и 412-ю позиции. Наибольшее количество суперкомпьютеров, указанных в рейтинги, было произведено в странах Ази — 252 штуки, из них 202 в Китае. К сравнению, из США в рейтинге присутствует 143 суперкомпьютера, а из стран Европы — лишь 108.

Потерянные места

Клавиатура компьютера. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"Россия по производству суперкомпьютеров несколько отстала от ведущих стран… Экспорт практически отсутствует за исключением небольших единичных случаев (в 2015 году было сообщение, что "Т-платформы" поставит суперкомпьютер немецкому вычислительному центру Юлиха)", — заявил вице-президент Фонда "Сколково" по науке и образованию Николай Суетин.

Аналогичного мнения и исполняющий обязанности руководителя ЦКП "Сибирский Суперкомпьютерный Центр" ИВМиМГ СО РАН Игорь Черных. "Суперкомпьютеры в России производят несколько компаний, наиболее известные — РСК, "Т-Платформы". Однако наша компонентная база на 99% импортная. Одно из последних мест в мире по производству и поставкам занимает РФ. За рубеж суперкомпьютеры почти не поставляются. Наиболее известная поставка была в 2013 году в крупный немецкий исследовательский центр FZJ компанией "Т-Платформы" (суперкомпьютерный комплекс "JUROPA-3")", — рассказал он.

"Лидером по поставкам является США. Такие транснациональные корпорации, как HP, IBM, DELLEMC, CRAY, Intel, AMD имеют американскую прописку. Китайские компании Lenovo, Sugon продали вместе значительно меньше, чем DELL и HP по отдельности. Японские компании Fujitsu, NEC отстают еще сильнее. Остальной мир представлен только французской компанией BullAtos. Доля продаж России незначительна", — отметил эксперт.

Михаил Лукин, профессор Гарварда и сооснователь Российского квантового центра
© Serious science
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По оценке директора по корпоративным коммуникациям группы компаний РСК Олега Горбачева, в 2011 году российские разработки занимали примерно 2,4% от общего рейтинга топ-500 суперкомпьютеров мира, однако, по данным последнего рейтинга, эта доля сократилась до 0,6%. Он объяснил этот тренд тем, что производительность суперкомпьютеров других стран постепенно растет.

"Количество новых систем в России не уменьшается, а наоборот увеличивается. Просто системы, которые у нас есть или появляются, они или той же производительности, что и были, и поэтому они просто начинают выпадать из мирового рейтинга, или же недостаточной производительности для попадания в рейтинг. В мировом рейтинге все очень динамично меняется, каждые полгода в нем обновляются порядка 200 систем, производительность нижней, 500-ой системы, постоянно растет", — пояснил эксперт.

"Российские суперкомпьютеры, которые не имеют такую сравнимую с другими странами производительность, они потихоньку начинают из рейтинга выпадать, что, собственно, и происходит. Эта тенденция как раз и показывает на мировом уровне наше отставание: мы что-то делаем, но не так, как другие страны, и, соответственно, в мировых рейтингах мы постепенно теряем позиции", — добавил он.

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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Горбачев отметил, что развивать данную сферу в России поможет лишь национальная программа, как, например, у США и Китая. "Для развития производства нам как раз и нужна национальная программа. США и Китай львиную долю этих систем в рейтинге имеют именно потому, что у них есть национальная программа, потому что есть государственное понимание, что это нужно, и все это расписано в программах и подкреплено в бюджетах", — сообщил он.

Эксперт добавил, что национальная программа не только способствовала развитию систем в Китае, но и помогла стране обойти США и выйти на первые строчки мирового рейтинга со своими "суперкомпьютерами, построенными на их собственных компонентах".

Успеть к 2020

Здание Агентства национальной безопасности (АНБ) в США. Архивное фото
© Фото : National Security Agency
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Большинство стран утвердили программы развития инфраструктуры суперкомпьютеров к 2020-2030 годам. В частности, многие страны готовятся представить суперкомпьютер нового поколения. Так, Европейская комиссия объявила на этой неделе о планах инвестировать совместно с государствами-членами ЕС около 1 миллиарда евро в создание европейской инфраструктуры суперкомпьютеров мирового уровня. Кроме того, ожидаются и дополнительные инвестиции со стороны частных партнеров.

В планах ряда стран указывается создание суперкомпьютера с вычислительной мощностью в один экзафлопс. К сравнению, самый мощный на сегодняшний день суперкомпьютер — Sunway TaihuLight — имеет производительность в 93 петафлопс, то есть, менее 0,1 экзафлопса.

"В районе 2020 года ожидается создание экзафлопсного компьютера. В порядке подготовки к нему уже в 2018 году Китай и США, а, возможно, и Япония, представят несколько компьютеров, приближающихся к экзафлопсу, так называемые pre-exascale computer", — рассказал Суетин.

Кибербезопасность. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Черных ожидает в ближайшие 5-10 лет изменений во внутренних составляющих суперкомпьютеров. "Прогресс зависит, главным образом, от выхода новых процессоров и ускорителей вычислений… В ближайшие 5-10 лет производители будут комбинировать, объединять различные виды процессоров", — полагает он. Эксперт также не исключает возможного "серьезного разделения вычислительных систем исходя из специфики решаемых на них задач".

"Суперкомпьютеры – очень быстро развивающаяся отрасль. За 10 лет производительность компьютеров увеличивается примерно в 1000 раз. Таким образом, современный ноутбук мог бы быть самым мощным суперкомпьютером около 20 лет назад. Ближайшим рубежом развития суперкомпьютерной техники станет достижение уровня производительности в 1018 операций над числами в секунду", — считает Горбачев.

Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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По словам эксперта, разговоры о создании национальной программы развития суперкомпьютеров в России ведутся уже давно, однако удастся ли ее принять к 2020 году, неизвестно.

"Разговоры о создании национальной программы ведутся уже давно, много лет, через различные комитеты и рабочие группы. Пока это все не вылилось, скажем так, в реальную, действующую программу действий, подкрепленных в бюджете. Какие-то решения, проработки — это одно, а реально действующая программа — это некий план действий с ресурсами и четко обозначенными исполнителями… Сложно ответить со стороны позиции государства, что будет или не будет сделано. Со стороны жизненного и профессионального опыта могу сказать, что ничего невозможного нет", — добавил он.

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