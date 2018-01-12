В ФБР назвали сотрудников Apple придурками и злодеями

Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке. Архивное фото

Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке. Архивное фото

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Один из служащих ФБР раскритиковал компанию Apple за слишком сложную систему шифрования iPhone, назвав сотрудников корпорации "придурками" и "злыми гениями". Об этом пишет Motherboard.

На международной конференции по кибербезопасности эксперт-криминалист Стивен Флэтли пожаловался, что система защиты гаджетов Apple от взлома чересчур осложняет работу ФБР.

По словам Флэтли, скорость взламывания смартфонов значительно уменьшилась. Если раньше сотрудникам бюро требовалось около двух дней для того, чтобы вскрыть систему шифрования, то теперь этот процесс занимает примерно два месяца. При этом увеличилось количество времени на попытку подбора пароля: от 45 паролей в секунду до лишь одного за 18 секунд.

Все это создает сложности в работе бюро расследований, заметил судебный эксперт.

"Apple довольно хороша в роли злого гения", — заявил Флэтли.

Сотрудник ФБР при этом похвалил израильскую компанию Cellebrite, которая предоставляет правоохранительным органам инструменты для взлома систем шифрования. Флэтли назвал эту фирму единственной, "кто может побороться с системой безопасности Apple".