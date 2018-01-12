Эксперт прокомментировал изменение ленты Facebook

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Люди не станут проводить меньше времени в Facebook после изменения порядка формирования контента новостной ленты, сказал РИА Новости директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.
По словам Щельцина, соцсеть постоянно вводит ограничения для бизнеса, мотивируя его покупать платную подписку на услуги. По мнению эксперта, после нововведения пользователи вряд ли станут проводить меньше времени в соцсети.
"Для Facebook лента новостей — это его хлеб. Лента позволяет удерживать постоянную вовлеченность пользователя в контент сети, поэтому такая страница самая посещаемая на сайте. Алгоритмы формирования этой ленты позволяют увеличивать эту вовлеченность, увеличивать количество минут на сайте, количество заходов на сайт за день и так далее", — сказал Щельцин.
Чистая прибыль Facebook по итогам девяти месяцев 2017 года увеличилась в 1,7 раза в годовом выражении, до 11,665 миллиарда долларов, выручка соцсети составила 27,681 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2016 года. Число ежедневно активных пользователей соцсети в сентябре 2017 года увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом и составило 1,37 миллиарда человек.