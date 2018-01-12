Эксперт прокомментировал изменение ленты Facebook

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Люди не станут проводить меньше времени в Facebook после изменения порядка формирования контента новостной ленты, сказал РИА Новости директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.

Ранее в пятницу основатель социальной сети Марк Цукерберг объявил, что теперь новостная лента Facebook будет содержать меньше рекламного и новостного контента и больше сообщений от друзей пользователя. Благодаря этим изменениям, по мнению Цукерберга, пользователи будут проводить меньше времени в Facebook, но с большей пользой.

По словам Щельцина, соцсеть постоянно вводит ограничения для бизнеса, мотивируя его покупать платную подписку на услуги. По мнению эксперта, после нововведения пользователи вряд ли станут проводить меньше времени в соцсети.

"Для Facebook лента новостей — это его хлеб. Лента позволяет удерживать постоянную вовлеченность пользователя в контент сети, поэтому такая страница самая посещаемая на сайте. Алгоритмы формирования этой ленты позволяют увеличивать эту вовлеченность, увеличивать количество минут на сайте, количество заходов на сайт за день и так далее", — сказал Щельцин.

Одна из крупнейших социальных сетей Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).

Чистая прибыль Facebook по итогам девяти месяцев 2017 года увеличилась в 1,7 раза в годовом выражении, до 11,665 миллиарда долларов, выручка соцсети составила 27,681 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2016 года. Число ежедневно активных пользователей соцсети в сентябре 2017 года увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом и составило 1,37 миллиарда человек.