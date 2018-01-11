Ученые УГНТУ нашли способ переработки сырья без трубопроводов

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Исследователи Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) предложили уникальный метод переработки газового сырья, который позволит почти в любом регионе получать "чистые" топливо, масла и нефтехимические продукты без затрат на прокладку трубопроводов, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Ученые УГНТУ разрабатывают комплекс новых импортозамещающих технологий химической переработки нефти и газа на основе собственных катализаторов. Работа ведется в рамках стратегического проекта Министерства образования и науки России "Химическая сеть" ("ChemNet").

"Объединение компетенций и высококлассного оборудования УГНТУ с возможностями предприятий Нефтехимического территориального кластера Республики Башкортостан и механизма сетевого взаимодействия "ChemNet" не только сделает природный газ доступнее в качестве сырья, но и позволит в разы ускорить создание импортозамещающих технологий нефтегазохимии, а также способствует переходу к производству экологичных и экономичных моторных видов топлива", – рассказал директор Института нефтехимпереработки Республики Башкортостан, профессор УГНТУ Эльшад Теляшев.

По его словам, традиционное производство высокооктановых компонентов бензинов требует применения кислот в качестве катализаторов (серная кислота, плавиковая кислота). При этом необходимо кислотостойкое оборудование – реакторы, ёмкости, трубопроводы, насосы. А в результате образуются кислотосодержащие отходы, которые нужно утилизировать.

Новые варианты технологии используют твёрдые катализаторы и "мягкий" вариант синтеза на основе того же сырья. При этом не нужно строить специальную установку, а проводить процесс можно на уже имеющихся, причем отходы не образуются.

Исследования задействуют современные подходы дизайна катализаторов и методов машинного обучения при разработке промышленных процессов. Они призваны ликвидировать острую нехватку низших олефинов (этилена, пропилена, бутиленов) как важного сырья для нефтегазохимической промышленности и производства моторного топлива, не требующего импортных присадок.

В последние годы в мире активно развивается принципиально новое направление получения низших олефинов из природного газа (метана), колоссальными запасами которого обладает Россия, сообщил Эльшад Теляшев.

"Развивая это направление, ученые УГНТУ разработали первую отечественную технологию переработки природного газа для получения этилена и пропилена. Такая технология задействует высокоэффективные каталитические системы для синтеза низших олефинов из метанола", — отметил он.

Эксперт высказал уверенность в том, что эти разработки вскоре лягут в основу модернизации нефтегазохимических производств. Это в перспективе полностью решит проблему дефицита низших олефинов, что даст экономический эффект более 50 млрд рублей, обеспечит высокий уровень монетизации природного газа и более 10 тысяч дополнительных рабочих мест в химической промышленности.

"Разработанные катализаторы планируется внедрить на нефтехимических предприятиях Урало-Поволжского региона. Технология уже прошла испытания на пилотных установках, а результаты исследования были представлены на Мировом нефтегазовом конгрессе. Мы с уверенностью прогнозируем, что за два года доведём до пилотного уровня полный пакет базовых технологий нефтегазохимии", — заключил Эльшад Теляшев.



