МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Обладатели iPhone X пожаловались на еще один недостаток смартфона, из-за которого он буквально выдирает волосы, сообщает PhoneArena.

Как отмечают пользователи, "жертвами" гаджета становятся усы и борода, которые зажимаются в щели между дисплеем и корпусом. Волоски болезненно вырываются при попытке убрать смартфон от лица. При этом единственным решением проблемы становится покупка чехла для iPhone X.

При этом некоторые покупатели отнеслись с юмором к новому дефекту устройства и посоветовали решить проблему с помощью настроек смартфона, "переключив функцию "пинцета" из автоматического режима в ручной".

iPhone X поступил в продажу 3 ноября. Покупатели неоднократно сообщали о дефектах новой модели. Так, поступали жалобы на загадочные полосы на экране гаджета, щелчки при сжимании корпуса, а также перезагрузку устройства сразу после включения.