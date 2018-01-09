Компьютеры с Windows перестали включаться после патча Microsoft

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Корпорация Microsoft заблокировала обновления для Windows, устраняющие уязвимости Spectre и Meltdown. Как стало известно The Verge, это связано с многочисленными жалобами пользователей на то, что патч нарушал процесс загрузки системы.

"После проведения расследования Microsoft определила, что некоторые чипсеты AMD не соответствуют документации, ранее предоставленной для разработки путей смягчения последствий уязвимостей Spectre и Meltdown", — цитирует издание сообщение компании.

Microsoft совместно с AMD работает над этой проблемой. В ближайшее время будет анонсирован новый пакет обновлений.

Критическая уязвимость

В начале января специалисты компании Google сообщили об уязвимости процессоров AMD и Intel, с помощью которой хакеры могут получать доступ к конфиденциальным данным пользователей и облачным сервисам.

Дефект затрагивает процессоры персональных компьютеров на базе Windows, Linux и macOS, а также смартфоны и другие устройства.В Аpple уже пообещали защитить пользователей от возможных угроз и призвали клиентов загружать на свои аппараты программы "только из проверенных источников".

Как пишет издание The Register, запланированные обновления ОС могут снизить производительность устройств на 30%.

"Синий экран смерти"

О серьезной проблеме с патчами сообщалось и в октябре. Осенняя "заплатка" при перезагрузке компьютера приводила к "бесконечному синему экрану смерти", как его охарактеризовали на IT-портале WccfTech.

Пользователей подвел пакет исправлений KB4041676, который был призван устранить 62 уязвимости. Как отмечалось на ресурсе, после его установки система переставала загружаться, а на дисплее появлялось сообщение о критической ошибке. При этом принудительная перезагрузка не помогала восстановить работоспособность ОС.

В Microsoft проблему признали, но отметили, что "баг" удалось оперативно исправить, а пострадали от него лишь корпоративные пользователи.