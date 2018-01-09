Компьютеры с Windows перестали включаться после патча Microsoft

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Корпорация Microsoft заблокировала обновления для Windows, устраняющие уязвимости Spectre и Meltdown. Как стало известно The Verge, это связано с многочисленными жалобами пользователей на то, что патч нарушал процесс загрузки системы.
Microsoft совместно с AMD работает над этой проблемой. В ближайшее время будет анонсирован новый пакет обновлений.
Критическая уязвимость
В начале января специалисты компании Google сообщили об уязвимости процессоров AMD и Intel, с помощью которой хакеры могут получать доступ к конфиденциальным данным пользователей и облачным сервисам.
В Аpple уже пообещали защитить пользователей от возможных угроз и призвали клиентов загружать на свои аппараты программы "только из проверенных источников".
Как пишет издание The Register, запланированные обновления ОС могут снизить производительность устройств на 30%.
"Синий экран смерти"
О серьезной проблеме с патчами сообщалось и в октябре. Осенняя "заплатка" при перезагрузке компьютера приводила к "бесконечному синему экрану смерти", как его охарактеризовали на IT-портале WccfTech.
В Microsoft проблему признали, но отметили, что "баг" удалось оперативно исправить, а пострадали от него лишь корпоративные пользователи.