Назван лучший смартфон на Android

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Эксперты назвали китайский Huawei Mate 10 Pro лучшим современным смартфоном под управлением Android.

Определяющими факторами в масштабном тестировании, проведенном порталом Android Authority , стали технические параметры, скорость работы, возможности аккумулятора, цена, а также работа камеры. При этом качество снимков определялось с помощью пользовательского голосования.

По итогам исследования Huawei Mate 10 Pro получил в финальном зачете 361 балл, опередив Samsung Galaxy Note 8 на несколько баллов (корейский флагман получил 354 балла). Третье место занял флагман OnePlus 5T (337 баллов).

Также в список лучших вошли такие модели как Nokia 8, LG V30, Pixel 2 XL, Moto Z2 Force, Sony Xperia XZ1, Razer Phone и BlackBerry KEYone Black.