В WhatsApp появятся "истории" из Instagram

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Создатели сервиса Instagram тестируют интеграцию функции "истории" в мессенджер WhatsApp, сообщает TechCrunch.

По данным издания, идею для нововведения предложил один из пользователей социальной сети. Отмечается, что расширение позволит одновременно повысить популярность "статусов" WhatsApp и увеличить количество просмотров "историй" в обоих приложениях.

Судя по скриншотам тестируемой функции, предоставленным изданием, Instagram-историю можно отличить от статуса в WhatsApp по значку снизу. В первом случае появится значок "плюс" слева снизу, а во втором — логотип соцсети справа внизу.

Instagram — приложение для смартфонов и планшетов, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также делиться ими с другими пользователями.

WhatsApp — система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для смартфонов и планшетов, поддерживающая голосовую и видеосвязь. Мессенджер запустили в 2009 году, сейчас им пользуется более миллиарда человек.