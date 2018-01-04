В процессорах Intel нашли критическую уязвимость

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Эксперты выявили в процессорах Intel уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к файлам и данным, хранящимся в памяти ядра.

Издание The Register отмечает, что дефект затрагивает почти все процессоры Intel, AMD и ARM в большинстве компьютеров на базе Windows, Linux и macOS, а также смартфоны и другие устройства. Из-за его наличия обычные пользовательские программы могут "увидеть" структуру защищенной части памяти ядра и способны выявить место хранения конфиденциальной информации.

Помимо персональных компьютеров, под угрозой оказались и облачные сервисы.

Исправить недочет могут только разработчики операционных систем. При этом экстренное обновление версии ОС может снизить производительность устройств до 30%.