Эксперты назвали "эталонный" смартфон года

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Эксперты портала 4PDA протестировали около 150 смартфонов, выпущенных в 2017 году, и выбрали лучшие из них.

Среди флагманских моделей "эталонным" назван Samsung Galaxy S8. Эксперты отмечают надежность биометрической системы защиты гаджета — сканера радужной оболочки глаза, а также хвалят интеллектуального помощника Bixby — он, по версии 4PDA, хорошо справляется с переводом на другие языки, распознает объекты на фото и ищет ответы в Сети.

Лучшим смартфоном в диапазоне до 25000 рублей эксперты назвали Honor 9. Отмечается, что процессор этой модели уступает конкурентам в производительности, однако даже на более слабой платформе гаджет "потянул" самые требовательные игры.

Лидером в классе бюджетных смартфонов (до 12 тысяч рублей) признан Xiaomi Red,I Note 4x. Гаджетом с лучшей камерой эксперты посчитали Huawei Mate 10 Pro, а самым защищенным устройством — AGM X2.