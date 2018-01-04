МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Решение корпорации Apple снизить стоимость замены батарей для старых моделей iPhone до 29 долларов (вместо 79) принесет компании убытки в размере 10 миллиардов долларов. К такому выводу пришли аналитики банка Barclays, пишет Business Insider.
Как отмечают аналитики, согласно их опросу, износ аккумулятора является главной причиной покупки новых iPhone. Учитывая, что замена батареи теперь стоит дешевле и предполагает увеличение производительности смартфона, эксперты прогнозируют, что в 2018 году продажи iPhone могут снизиться на 16 миллионов штук.
"Хотя это может быть хорошим PR-ходом для Apple, нам кажется, что это может негативно сказаться на продажах iPhone из-за того, что больше пользователей предпочтут поменять батарею вместо покупки нового устройства", — пишут эксперты.
Ранее компания Apple опубликовала комментарий с извинениями за намеренное замедление работы старых моделей iPhone.