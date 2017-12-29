Новый стандарт 5G: что обещают сотовые операторы

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Крупнейшие российские сотовые операторы ждут в наступающем году внедрения стандарта мобильной связи пятого поколения (5G) и поддержки государства и обещают развивать IT-сервисы, основанные на big data, рассказали РИА Новости топ-менеджеры компаний.
Он напомнил, что в уходящем году компания совместно с партнерами уже провела тестирование работы LTE в нелицензируемом частотном спектре 5ГГц. "Основной фокус на ближайшее время – перевод существующих сетей на новую архитектуру, что позволит совершить плавный и экономически эффективный переход к технологии 5G", — отметил Йонсен.
Впрочем, надежды операторов пока не оправдываются. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 28 декабря не смогла принять решение о выделении частот в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 24,5-26,5 ГГц для тестирования 5G из-за отсутствия согласований от "Роскосмоса" и ФСО. Эти ведомства поясняли, что указанные диапазоны заняты другими системами, поэтому они не могут согласиться на их использования для 5G.
На сегодня частоты для тестирования 5G есть только у "Мегафона", который получил их в июле.
Другие ожидания
По словам Солдатенкова, в 2017 году "Мегафон", как и другие операторы, принимал активное участие в реализации цифровой повестки государства в рамках программы "Цифровая экономика". "В наступающем году мы планируем развернуть несколько пилотных зон в рамках этой программы в российских регионах", — сказал гендиректор "Мегафона".
Также, по его словам, оператор в будущем планирует проекты в области больших данных (big data), облачных сервисов и т.д. "Мы считаем, что будущее за большими данными, облачными сервисами, "умными" отраслями и городами, – и мы планируем реализовывать проекты в этих сферах", — сказал он.
Йонсен отметил, что сегодня рынок перестраивается от модели ценообразования, основанной на потреблении голосовых услуг, к модели увеличения потребления data-трафика, что будет приоритетом и в следующем году.
По его словам, компания видит возможность довести доходы от таких сервисов (то есть доходы, не связанные с продажей основных услуг связи и интернет-доступа), до 10% выручки уже в ближайшие годы, а в будущем они вполне способны составить и больше половины выручки.
Диалог с государством
"На отрасль в будущем году возложены значимые обременения: необходимость выполнять положения "пакета Яровой", затраты на которые мы оцениваем около 35-40 миллиардов рублей на 5 лет; повышение платы за частотный спектр (уже сейчас "Мегафон" тратит около 5 миллиардов рублей в год за использование частот); увеличение налогов на недвижимость; требование изменить роуминговые тарифы без изменения самих правил пропуска трафика", — перечислил Солдатенков.
"Для того чтобы отрасль продолжала динамично развиваться, нам необходим конструктивный диалог с государством и его поддержка", — подчеркнул он.