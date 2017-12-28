Новая функция Instagram разозлила пользователей

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пользователи Instagram раскритиковали обновление приложения, в результате которого рекомендованные записи стали отображаться в основной ленте.
Несмотря на то что Instagram сохранил возможность временного отключения функции, обновление вызвало волну негатива в соцсетях. Пользователи потребовали отменить изменения, а заодно и вернуть возможность просматривать записи в хронологическом порядке.
"Кому это на самом деле нужно? Кому?" — возмутился @killianwoods.@swissdanishguy.
"Я просто хочу, чтобы в моем Instagram все было в хронологическом порядке и не было никаких "рекомендуемых записей". Очень раздражает", — призналась @viciousjazz.
Instagram — приложение для смартфонов и планшетов, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также делиться ими с другими пользователями.