МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Компания Apple признала, что намеренно снижает скорость работы некоторых старых моделей iPhone, сообщает Business Insider.

В пресс-службе компании отметили, что вводят эту "функцию" для того, чтобы обеспечить лучшую работу установленных в смартфонах аккумуляторов. Подчеркивается, что ограничение позволяет повысить продолжительность работы батареи и избежать проблемы с внезапными отключениями аппаратов.

При этом, по мнению представителей Apple, пользователи в большинстве случаев не замечают понижение тактовой частоты процессоров.

"В прошлом году мы добавили эту функцию в iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольные отключения. В ближайшее время она появится и на iPhone 7 с выходом обновления iOS 11.2.", — цитирует портал заявление компании.

Ранее пользователи Reddit выдвинули гипотезу о том, что Apple искусственно занижает максимальную тактовую частоту процессора смартфонов.