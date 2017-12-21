МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Компания Apple признала, что намеренно снижает скорость работы некоторых старых моделей iPhone, сообщает Business Insider.
При этом, по мнению представителей Apple, пользователи в большинстве случаев не замечают понижение тактовой частоты процессоров.
"В прошлом году мы добавили эту функцию в iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить непроизвольные отключения. В ближайшее время она появится и на iPhone 7 с выходом обновления iOS 11.2.", — цитирует портал заявление компании.
Ранее пользователи Reddit выдвинули гипотезу о том, что Apple искусственно занижает максимальную тактовую частоту процессора смартфонов.