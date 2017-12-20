Издательский сервис Telegraph вновь доступен после сбоев

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Работа издательского сервиса Telegraph, разработанного командой мессенджера Telegram, вновь восстановлена после наблюдавшихся в начале недели сбоев, сообщает мессенджер в своем микроблоге в Twitter.

Ресурс Telegraph в начале недели был недоступен для пользователей. Во вторник основатель сервиса Павел Дуров сообщал, что сбой в работе Telegraph произошел из-за якобы поступивших из России жалоб на ресурс. При этом сообщалось, что все статьи с ресурса доступны на вспомогательном сайте Graph.org.

"Telegra.ph снова работает, Graph.org также все еще доступен в качестве альтернативы", — сообщается в микроблоге мессенджера.

Во вторник, 19 декабря, Дуров также заявлял о сбоях в работе мессенджера Telegram, связывая это с сильным ростом трафика в последнее время.

Telegraph — интернет-платформа, которая была разработана в ноябре 2016 года Павлом Дуровым и командой мессенджера Telegram. Сервис позволяет без регистрации публиковать тексты, фото и видео. В качестве одного из основных преимуществ его создатели указывают возможность мгновенного просмотра страниц без ожидания загрузки.