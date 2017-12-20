Названы самые ненадежные пароли 2017 года

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Специалисты аналитической компании SplashData составили рейтинг самых опасных паролей 2017 года, сообщает портал CSO.

Эксперты проанализировали около пяти миллионов взломанных паролей и пришли к выводу, что первое место в списке четвертый год подряд занимает комбинация "123456". На втором месте оказалось слово password ("пароль"), а третья строчка досталась варианту "12345678".

Отмечается, что кроме цифровых паролей и имен в этом году у пользователей пользовались популярностью слова, связанные с киноэпопеей "Звездные войны". Как отмечают аналитики, хакеры следят за актуальными событиями и явлениями и легко угадывают термины из поп-культуры.

Специалисты подчеркивают, что замена отдельных букв в слове также является сомнительным способом усиления защиты аккаунта и не рекомендуют использовать какие бы то ни было вариации попавших в список паролей.