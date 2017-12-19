Новый вирус уничтожает смартфон с помощью майнинга криптовалюты

Предупреждение о вредоносном ПО на экране смартфона

Предупреждение о вредоносном ПО на экране смартфона

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили новый мобильный вирус Trojan.AndroidOS.Loapi, который майнит криптовалюту и тем самым выводит гаджет из строя. Об этом сообщается на сайте компании.

Android-троян также осуществляет DDoS-атаки, посылает пользователю огромное количество рекламных сообщений, контролирует входящие и исходящие SMS и даже удаляет антивирусы.

Заражение устройства происходит при переходе на рекламные сайты злоумышленников. Чаще всего это баннеры по установке антивирусной программы или приложения "для взрослых". После скачивания троянец запрашивает права администратора до тех пор, пока пользователь не согласится.

При попытке мобильного антивируса прекратить деятельность Loapi, Android-троян блокирует экран устройства. Вирус создает на смартфоне прокси-сервер, который позволяет выполнять HTTP запросы, в том числе для организации DDoS-атак.

Все операции, которые производит вредоносная программа, настолько перегружают телефон, что он просто выходит из строя. Причем решающую роль в физическом уничтожении устройства играет добыча криптовалюты Monero (XMR). Эксперты по кибербезопасности отмечают, что у зараженного смартфона, с помощью которого они изучали вирус, через двое суток вздулся аккумулятор.