Facebook признал, что соцсеть причиняет вред

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Исследователи Facebook признали, что просматривание новостей в соцсети может причинить человеку вред, сообщается в блоге компании.
"В общем, когда люди проводят много времени за пассивным поглощением информации… они впоследствии чувствуют себя хуже", — говорится в статье.
В качестве примера приводится эксперимент, который проводился среди студентов Мичиганского университета. Одних попросили в течение десяти минут читать новостную ленту, а других — размещать посты и переписываться с друзьями. Настроение студентов из первой группы к концу дня было хуже, чем у участников второй.
Исследователи Facebook выдвинули предположение, что "чтение о других людях онлайн может привести к негативным социальным сравнениям".
Тем не менее, компания призывает пользователей проводить в Facebook больше времени, например, общаться со старыми друзьями, болтать в небольших группах или обмениваться контентом напрямую с друзьями — по мнению исследователей, это может сделать пользователей счастливее.