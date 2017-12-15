В США используют роботов для защиты офисов от бездомных, пишут СМИ

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Сан-Франциско начали использовать роботов рядом с офисами крупных организаций и компаний с целью отпугивания бездомных, пишет Business Insider.

По информации издания, один из таких "охранников" недавно был замечен у здания Общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA). В организации рассказали, что использование робота было вызвано "вынужденными мерами". По словам сотрудников SPCA, бездомные несколько раз взламывали офис и портили их автомобили.

Business Insider отмечает, что некоторые предприятия прибегают к использованию такого робота в связи с экономией средств, так как стоимость работы такого "охранника" не превышает семи долларов в час.