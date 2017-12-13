В Сети показали китайский "клон" iPhone X

Новые смартфоны iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

Новые смартфоны iPhone X во время старта продаж в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Китайская компания Leagoo готовится представить модель смартфона S9. Как отмечает портал The Verge, гаджет является практически полной копией флагмана Apple — телефона iPhone X.

Would you buy an Android iPhone X clone for under $300? https://t.co/LHuxp6QpT1 pic.twitter.com/xdu5sWPSta — The Verge (@verge) 12 декабря 2017 г.

Различить две модели на первый взгляд очень трудно — дизайн S9 скопирован до малейших деталей. Впрочем, разработчикам из Китая не удалось оснастить свой смартфон одной из главных новинок от Apple — системой распознавания лица Face ID. Вместо нее на задней панели телефона располагается сканер отпечатка пальца.

По словам представителей компании, гаджет будет стоить в районе 300 долларов — в три раза дешевле iPhone X. За эти деньги пользователь получит процессор MediaTek P40, шесть гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт памяти встроенной.

Смартфон iPhone поступил в продажу в ноябре. Почти вся первая российская партия гаджета разошлась в первый день продажи. В США младшая модель флагмана доступна по цене 999 долларов, в России цены начинаются от 79 тысяч рублей.

Владельцы нового iPhone регулярно жалуются на дефекты. Так, ранее в Apple признали наличие проблем с сенсорным экраном, который может не реагировать на нажатия в холодную погоду.