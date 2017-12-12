Донской рассказал о развитии мирового рынка "зеленых" технологий

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на международном форуме Экотех в Москве. 12 декабря 2017

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на международном форуме Экотех в Москве. 12 декабря 2017

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Мировой рынок "зеленых" технологий к 2020 году достигнет 4,5 триллиона долларов, заявил глава Минприроды России Сергей Донской на открытии второй международной выставки-форума "Экотех".

"С 2008 года инвестиции в экологически чистые технологии в мировом масштабе показывают положительную динамику роста. Сегодня это один из наиболее динамично развивающихся и инновационно емких рынков в мире. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, к 2020 году его объем составит 4,5 триллиона долларов", — сказал Донской.

По его словам, "Экотех" ориентирован не только на выявление самых перспективных экологических инноваций, но и на поиск эффективного финансового механизма, который позволит этим технологическим "зеленым" решениям развиваться.

Открывающиеся во вторник в Москве пятый всероссийский съезд по охране окружающей среды и вторая международная выставка-форум "Экотех" станут ключевыми событиями завершающегося Года экологии и особо охраняемых природных территорий. Международное информационное агентство "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятий.