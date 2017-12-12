МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Первый российский человекоподобный робот Федор в будущем может стать самообучающимся, заявил РИА Новости лидер конкурса по разработке программ для робота, руководитель лаборатории информационных технологий Благовещенского педагогического института Александр Семочкин.

Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый отечественный человекообразный робот, созданный в рамках проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ). Робот предназначен для того, чтобы заменить человека в местах повышенного риска — например, в спасательных операциях, в космосе. Планируется, что робот Федор отправится в космос на новом российском космическом корабле "Федерация".

"Интересно развитие системы с точки зрения самообучения, когда она должна адаптироваться, совершать попытки и искать новые решения для достижения приоритетных задач, а также параллельное совмещение выполнения задач с переключением на более приоритетную. Вот над таким инструментом мы и работаем", – сказал Семочкин.

По его словам, задачи конкурса ФПИ по разработке софта для робота хорошо продуманы. Если подходить к их решению планомерно, усложняя программное обеспечение шаг за шагом, в принципе можно достичь поставленных целей, считает ученый.

"Конечной целью нашей работы над программным обеспечением управления роботом является наделение антропоморфного робота возможностью автономного поведения с участием человека только на этапе постановки задач. Цель весьма амбициозная и сложная. Ее достижение связано со множеством экспериментов, выбором эффективных методов и подходов", – добавил собеседник агентства.

Он также отметил, что функции оператора должны сводиться к постановке задач роботу в рамках ситуации, в которой ему придется работать, указанию объектов, с которыми придется взаимодействовать, обучению их распознаванию и манипуляциям с ними.

Как сообщалось ранее, в конкурсе, который проводится ФПИ совместно с Минобрнауки России, участвуют студенты МФТИ, МГТУ имени Баумана, Северо-Кавказского федерального университета, Томского государственного университета, Севастопольского государственного университета и других российских вузов. Из более 40 команд, приславших заявки на конкурс изначально, первый этап успешно прошли 14.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.