Ученые придумали, как готовить высокопрочный цемент из промышленных отходов

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. В Центре энергоэффективности Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработана технология получения широкого спектра модификаторов грунта на основе промышленных отходов. Применение данных модификаторов позволяет значительно снизить стоимость дорожного строительства за счет улучшения физических свойств грунтов прямо на месте проведения работ.

В НИТУ "МИСиС" разработана энергоэффективная технология по получению бесклинкерных вяжущих материалов, которые по прочностным характеристикам не уступают портландцементу (вплоть до марки М600). Бесклинкерными называют вяжущие, получаемые из различных шлаков и добавок, путем перемалывания и смешения без применения высокотемпературного прокаливания.

Полученные в университете бесклинкерные вяжущие имеют значительно более "плавную" динамику набора прочности и повышенную сульфатостойкость, что обеспечивает их преимущества при стабилизации и укреплении грунтов, строительстве подземных конструкций и сооружений, находящихся в химически агрессивной среде. Внедрение данной технологии особо актуально для регионов, которым приходится завозить качественный щебень и песок за сотни километров.

По словам руководителя проекта развития взаимодействия с корпорациями НИТУ "МИСиС" Станислава Мамулата, в университете на основе разрабатывавшихся с 30-х годов XX века представлений о физико-химических взаимодействиях, возникающих при укреплении грунтов, исследовались методы применения многочисленных видов минеральных вяжущих: зол, шлаков, шламов, фосфогипса и других отходов промышленности.

"Применение новых вяжущих для стабилизации грунтов позволяет получать бетон путем смешивания местного грунта, воды и всего 4-6% модификатора прямо на месте проведения дорожно-строительных работ, в отличие от традиционного метода, требующего вывоза грунта и завоза на участок строительства или на бетонный завод щебня, песка и использования 100 кг цемента на кубометр бетонной смеси. Таким образом, стоимость строительства дорожного основания может быть снижена в полтора-два раза", – рассказал Станислав Мамулат.

Исследователь особо отметил, что применение модификаторов позволяет использовать для изготовления бетона супеси, суглинки и даже глину, являющуюся непригодной с точки зрения старой методики.

Для изготовления модификаторов была использована уникальная установка – аппарат вихревого слоя – способная перемалывать твердые сыпучие материалы в порошки с размером пылинки в микроны. Такое измельчение возможно благодаря тому, что камера помола с магнитными мелющими телами, расположена в индукторе вращающегося электромагнитного поля.

По мнению авторов, внедрение новой технологии позволит не только снизить расходы на дорожное строительство, но также повысить качество строящихся дорог и снизить нагрузку на окружающую среду.

"Наиболее опробованные и пригодные для применения в технологиях укрепления грунтов промышленные отходы одновременно являются и наиболее распространенными в нашем хозяйстве. Предприятия энергетики, металлургической и химической промышленности, производят сотни миллионов тонн отходов ежегодно. Использование этих отходов для укрепления грунта, можно не только удешевить строительство региональных и межмуниципальных дорог, одновременно повышая их капитальность, но и решать экологические проблемы регионов", – утверждает Станислав Мамулат.

Промышленными партнерами и потребителями новой технологии стали российские предприятия черной металлургии, в производственном цикле которых присутствуют шлаки доменного производства, а также организации, связанные с дорожным и промышленным строительством. По словам авторов, применение данной технологии использовалось при строительстве автомобильных дорог, ведущих к Керченскому мосту в Краснодарском крае.



