Глава ВЦИОМ призвал не бояться восстания машин

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Робот-социолог обязательно появится в будущем, но это будет слабый искусственный интеллект, представляющий собой алгоритм, восстания машин и появления нового терминатора опасаться не стоит, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Робот-социолог появится обязательно, на мой взгляд. Это будет алгоритм, но он будет, на мой взгляд, слабым искусственным интеллектом", — сказал Фёдоров в ходе социологического марафона в пятницу.

Так он ответил на вопрос одного из участников о том, заменят ли цифровые технологии человека в социологии. Он уточнил, что различают два вида искусственного интеллекта — слабый и сильный.

"Сильный — тот, который действительно может угрожать человеку, может быть его сильным конкурентом, об опасности которого недавно Илон Маск говорил, Марк Цукерберг тоже высказывался, — так вот такого искусственного интеллекта нет, никто пока ещё не приблизился к его созданию", — отметил глава ВЦИОМ.

"Поэтому боязнь восстания машин, появления нового терминатора — это все детские страшилки, этого нет, и на горизонте в ближайшее время не просматривается никаких способов это создать", — продолжил он.

Что касается слабого искусственного интеллекта, то он, по словам Федорова, уже входит в наш мир.

"Это китайский болванчик, это вообще не интеллект, это просто алгоритм, у него нет личности, собственных идей, озарений, у него нет всего того, что есть у каждого из здесь сидящих", — пояснил социолог, отметив, что такой искусственный интеллект будет совершать простейшие операции.

"Он будет заниматься рутиной, он будет экономить нам время, он будет делать все то, что сегодня, к сожалению, поглощает 70-80% нашего времени, оставляя нам на творчество жалкие 20-30%", — уточнил Федоров.

Он добавил, что такие роботы в социологии крайне нужны.

"Мы их страстно хотим. Мы хотим, чтобы они нас освободили от рутины… Пусть наши электронные рабы делают основную часть нудной, но необходимой работы", — заключил гендиректор ВЦИОМ.